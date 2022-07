"Dieta dimagrante" per i parlamentari, la Liguria ne perde 9: ecco la nuova geografia elettorale

Politica locale in fibrillazione, consultazioni vorticose e la speranza di una ricandidatura: la crisi di governo delle ultime ore ha innescato ansie e movimenti dei parlamentari uscenti e di coloro che vorrebbero staccare il ticket per i palazzi romani. Sulla Gazzetta Ufficiale, oggi, sono stati pubblicati i decreti presidenziali per lo scioglimento del Senato e della Camera e la convocazione dei comizi per le elezioni, fissate per domenica 25 settembre.

Salta all'occhio la dieta dimagrante per la Liguria, che vede il numero dei parlamentari passare da 24 a 15, per effetto del taglio varato con la cosiddetta Riforma Fraccaro. I collegi uninominali, sia per la Camera sia per il Senato, e quelli plurinominali sono stati ridisegnati con effetti importanti. E questo si traduce in una minore rappresentatività (almeno numericamente) anche per il territorio ligure.

In sintesi, per la Camera si passa da 6 a 4 collegi uninominali e dai 2 collegi per le liste ad un unico collegio regionale. Il collegio imperiese sparisce, accorpato alla provincia di Savona con una geografia che però esclude l'area del levante savonese (Albisolese e Varazzino con relativi entroterra), che invece rientra nel collegio uninominale 2 di Genova Ponente. Se i collegi del Mattarellum erano 3 per la città capoluogo, ora sono ridotti a 2. Quello denominato "Genova Ponente" comprende i municipi genovesi di Ponente, Val Polcevera e Medio Ponente e valle Scrivia con Montoggio, Ronco Scrivia, Casella e Savignone. L'altro, "Genova Centro est", raggruppa i restanti municipi, quindi dal Centro ovest a Levante, le vallate del Bisagno e Trebbia e la costa sino a Sori. Il quarto collegio ligure è quello de "La Spezia", da Recco sino a Sarzana, mentre cinque anni fa Tigullio e Spezzino erano suddivisi in 2 diversi collegi. Quanto ai collegi plurinominali (quelli con le liste bloccate), ora ne è configurato uno solo per tutta la regione, per eleggere 6 deputati.

Passando al Senato, scompare il collegio metropolitano genovese per l' uninominale . Ne restano 2, divisi sulla linea del municipio di Genova Medio Ponente. Il collegio "Genova Ponente" va da Ventimiglia alla Val Polcevera, mentre il collegio "La Spezia" copre da Sampierdarena sino a Sarzana. Il collegio plurinominale , invece, resta unico per l'intera Liguria, con la differenza che eleggerà 3 senatori anziché 5.

Per andare nel dettaglio, ecco il quadro che si presenta alle porte del voto. Per la Camera dei deputati la regione Liguria, con 1.570.694 abitanti al censimento del 2011 e 234 Comuni alla data della relazione, è inclusa in un’unica circoscrizione che racchiude le tre province di Imperia, Savona e La Spezia e la città metropolitana di Genova. Rispetto alle elezioni politiche del 2018, la Liguria perde 6 seggi alla Camera e 3 al Senato.

La legge n. 51/2019, applicata secondo le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1/2020, assegna:

- Per la Camera - 4 collegi uninominali e 6 seggi plurinominali, per un totale di 10 seggi.

- Per il Senato della Repubblica - 2 collegi uninominali e 3 seggi plurinominali, per un totale di 5 seggi.

Come cambierà la geografia elettorale ligure?

CAMERA - COLLEGI UNINOMINALI

La provincia di Imperia e parte di quella di Savona, compresa la città capoluogo, le città a ponente di essa e la Val Bormida, vengono accorpate, finendo sotto il collegio uninominale 001. I comuni da Albisola Superiore a Varazze, insieme a quelli della Valle dell'Erro e del comprensorio del Beigua, invece vengono inseriti nel collegio uninominale 002 insieme a parte della città metropolitana di Genova.

Quest'ultima ha una dimensione demografica sufficiente a definire due collegi uninominali. Il comune capoluogo della Liguria ha una popolazione oltre la soglia ammessa. Quindi Genova viene divisa fra due collegi uninominali Camera ottenuti mediante aggregazioni dei nove municipi nei quali esso si articola. Il centro del comune, identificato dai municipi Centro Ovest e Centro Est, è stato mantenuto unito.

Al contrario, le tre province hanno una dimensione demografica inferiore alla soglia minima e pertanto si è reso necessario definire alcuni collegi inter-provinciali.

E' stato definito, quindi, il collegio Liguria - U01 formato dall’intera provincia di Imperia aggiungendo, per rispettare le soglie demografiche e per continuità geografica, i Sì di Albenga e Finale Ligure (della provincia di Savona), il Sl di Savona, limitatamente al comune capoluogo e a quelli di Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Vezzi Portio, Spotorno e Noli e il Sl di Cairo Montenotte, limitatamente ai comuni di Cosseria, Cengio, Carcare, Altare, Roccavignale, Millesimo, Pallare, Mallare, Massimino, Murialdo, Osiglia, Bormida, Calizzano, Bardineto. La popolazione della provincia di Savona nell’ambito del collegio Liguria - 01 è pari al 50,9%, quella complementare della provincia di Imperia ne rappresenta il 49,1%.

A levante si definisce il collegio inter-provinciale La Spezia-Genova Liguria - U04 che comprende l’intera provincia di La Spezia e, per rispettare le soglie demografiche e la continuità geografica, i sistemi locali di Sestri Levante (inter-provinciale GE-SP), Chiavari e Rapallo (della città metropolitana di Genova). La popolazione del collegio appartiene per il 57,3% alla provincia di La Spezia e per il complementare 42,7% a Genova.

Il collegio Liguria - U03 comprende sei municipi del comune di Genova (I - Centro Est, II - Centro Ovest, III - Bassa Val Bisagno, IV - Media Val Bisagno, VIII - Medio Levante e IX - Levante), l’Unione dei comuni dell’Alta Val Trebbia, che gravitano sul comune di Genova tramite la SS 45 e la SP 226 e, per contiguità geografica e rispetto delle soglie di popolazione, i comuni di Bargagli, Bogliasco, Davagna, Lumarzo, Pieve Ligure, Sori e Torriglia della porzione orientale del Sl di Genova. La popolazione di questo collegio risiede tutta nella città metropolitana di Genova.

Il collegio Liguria - U02, inter-provinciale Genova-Savona, comprende la parte occidentale del comune di Genova (municipi V - Val Polcevera, VI - Medio Ponente e VII - Ponente) e, per rispettare le soglie demografiche e la continuità geografica, l’Unione dei comuni dello Scrivia e i comuni contigui di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò (collegati al capoluogo con l’asse autostradale A7), i comuni di Arenzano, Cogoleto e Mele (del Sl di Genova), il Sl di Ovada (per la parte ligure, collegata al capoluogo con l’A26 “dei trafori”), tutti appartenenti a Genova. Il collegio comprende inoltre le porzioni orientali dei Sl di Savona e Cairo Montenotte non incluse nel Collegio Liguria - U01, come precedentemente descritto (rispettivamente per i due Sì: comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Stella, Varazze, Celle Ligure, Pontinvrea, Mioglia, Sassello e Urbe e comuni di Cairo Montenotte, Dego, Piana Crixia, Giusvalla), tutti appartenenti alla provincia di Savona. La popolazione di Genova rappresenta l’82,0% di quella del collegio; quella della provincia di Savona il complementare 18,0%.

SENATO - COLLEGI UNINOMINALI

Considerando le soglie di popolazione per la definizione dei collegi uninominali Senato, il numero di residenti nelle unità amministrative della circoscrizione e la loro collocazione geografica, si rende necessario attribuire parti della Città Metropolitana di Genova ad ambedue i collegi assegnati alla Liguria.

Il capoluogo Genova, che per dimensione demografica potrebbe formare da solo un collegio, è collocato geograficamente in posizione intermedia nel territorio regionale e quindi è stato necessariamente frazionato, attraverso l’aggregazione di municipi interi, coerentemente con quanto si è fatto per i collegi della Camera. Il disegno dei due collegi garantisce l’integrità dei confini delle tre province di Imperia, Savona e La Spezia.

Quindi, Imperia, Savona e parte di Genova saranno sotto il collegio Liguria U01, che riguarda un totale 761.408 abitanti, il 28% della provincia di Imperia per 214.502.

COLLEGI PLURINOMINALI - CAMERA E SENATO

Il numero di collegi uninominali e di seggi plurinominali assegnati alla circoscrizione rende possibile soltanto la definizione di un unico collegio plurinominale, Liguria - P01 che comprende l’intera circoscrizione elettorale 1.570.694 abitanti.