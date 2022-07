Alassio, pronti a riaprire i giardini Charlie Chaplin con nuovi giochi inclusivi e pavimentazione antitrauma (FOTO)

"Si è lavorato anche nei fine settimana, sotto un solo cocente per restituire all'utenza in tempi il più brevi possibili, i Giardini Charlie Chaplin".

L'assessore alassino Rocco Invernizzi annuncia così che domani, martedì 26 luglio, riapriranno al pubblico i giardini del centro cittadino i cui lavori sono iniziati lunedì scorso, 18 luglio, e si concluderanno, con gli ultimi dettagli, quest'oggi.

"Ci scusiamo per il disagio - aggiunge Invernizzi - perché speravamo di riaprire già nel fine settimana, ma le alte temperature hanno dilatato i tempi per la solidificazione della gettata del basamento anti trauma. Apriremo domattina restituendo alla città un luogo completamente rinnovato con giochi nuovi e inclusivi per i bimbi portatori di disabilità".

"Qualcuno si è lamentano per la chiusura estiva di quest'area - prosegue l'assessore ai Lavori Pubblici - ma i giochi non rispecchiavano più gli standard di sicurezza previsti dalla normativa​ e, dopo un attento confronto con l'Ufficio Tecnico e il sindaco Melgrati, abbiamo preferito intervenire appena ci sono state consegnate le nuove attrezzature, consegnando per il mese di agosto un parco sicuro".

L’impegno economico sostenuto dall’ente è stato di 108 mila euro per i giochi nuovi, la completa ristrutturazione di quelli esistenti con sostituzione di molte parti strutturali, la riverniciatura integrale e la posa su tutte le aree gioco del nuovo pavimento anti trauma in colato colorato con disegni marinari e giochini.