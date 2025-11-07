Varazze, auto si ribalta lungo la Sp542: anziana ferita e trasportata al San Paolo (FOTO)

Paura nel pomeriggio a Varazze, dove intorno alle 17:30 un’auto si è capottata all'altezza di via Emilio Vecchia, lungo la Sp 542, con una persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varazze, che ha messo in sicurezza il veicolo e collaborato con i sanitari della Croce Rossa di Varazze e con il personale dell’automedica Sierra 1 per l’estricazione del conducente, una donna di circa ottant’anni.

Dopo essere stato liberato, l’anziano è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale di Varazze, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’accaduto.