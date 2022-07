Permuta o Compro auto: opportunità per disfarsi della vecchia Quattro Ruote

Chi oggi possiede un’auto di seconda mano che non vuole più ha diverse opportunità per liberarsene. Alcuni concessionari permettono infatti sia di sostituirla con un’altra vettura di seconda mano, sia di ritirarla, saldando il conto in concomitanza con la consegna. In un secondo momento si potrà poi decidere cosa fare con la somma ricevuta, se rinunciare alla seconda auto di famiglia o se sceglierne un’altra.

Come funzionano le proposte

Rivolgersi ai Compro auto

Sbarazzarsi del vecchio veicolo

Le possibilità sono quindi due per coloro che non vogliono subito scegliere un’auto nuova, sulla quale possono comunque ottenere interessanti sconti facendo rottamare la vecchia auto o consegnandola all’auto salone.

La formula compro auto usate consente invece di ottenere il massimo possibile dalla propria vettura di seconda mano, in modo sicuro e con grande rapidità, senza effettuare per forza una permuta, quindi essere necessariamente obbligati al ritiro di un'altra quattro ruote che é commercializzata dal Concessionario Multimarca che eroga il servizio di ritiro immediato del mezzo.

In sostanza i concessionari che offrono questa opportunità permettono ai clienti di ottenere una buona valutazione dell’usato, che deve però essere verificato e controllato da un perito. Se la somma offerta è adeguata il cliente lascia la vettura al concessionario, che la salda subito con un assegno o direttamente con un bonifico su conto bancario. Una soluzione che consente poi di utilizzare la somma ricevuta come meglio si crede, ideale per le famiglie che in questi mesi hanno deciso di rinunciare alla seconda vettura; o anche per coloro che non hanno più bisogno dell’auto, perché vivono in una grande città o lavorano in smartworking da casa.

La permuta

Un altro tipo di soluzione

Solo da alcuni concessionari

La permuta è un tipo di proposta per la vettura di seconda mano disponibile solo presso i concessionari di auto usate. Il funzionamento è semplice: si lascia il vecchio veicolo come acconto per la scelta di una vettura usata, di diversa tipologia o meno usurata rispetto alla precedente. In questo modo si ottiene una buona valutazione dell’auto e si ha la possibilità di sostituirla con qualsiasi veicolo sia disponibile presso il concessionario, comprese le vetture aziendali o a km zero, che solitamente permettono di guidare un’auto sostanzialmente nuova offerta a un prezzo concorrenziale. In questo caso si passa da una vettura a un’altra, senza però la necessità di sceglierne una nuova. Questa soluzione è particolarmente interessante per coloro che necessitano di una vettura in pronta consegna e che possiedono un’auto usata con un valore di mercato interessante.

In Italia un parco macchine antiquato

Perché sbarazzarsi della vecchia auto

Il Compro auto non costringe a decidere subito

Questo tipo di proposte sta permettendo a molti italiani di sostituire la vecchia auto, senza rinunciare al valore che effettivamente ancora ha. Secondo varie ricerche in Italia il parco auto circolante è decisamente molto antiquato. Questo comporta ovviamente una maggiore produzione di inquinanti causati dal traffico, soprattutto nei centri storici congestionati e nelle zone industriali. Chi approfitta delle formule compro auto ha la possibilità di ottenere una somma congrua dall’auto di seconda mano, senza dover decidere all’istante se sostituirla con un altro veicolo. La somma ricevuta potrà infatti essere utilizzata anche in un secondo tempo, scegliendo con maggiore oculatezza.