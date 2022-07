Addio al partigiano Tito, uno degli ultimi reduci della Brigata Savona attiva tra le Langhe e la Liguria

Gualtiero Persico, Tito (per gentile concessione di Beppe Fenocchio)

Lo storico Beppe Fenocchio ne ricorda l’immancabile presenza a Valdivilla, per l’annuale celebrazione del 25 Aprile. Un’occasione con la quale Gualtiero Persico, classe 1924, nome di battaglia "Tito", soleva mantenere viva la memoria di quei quei lunghi mesi trascorsi tra le Langhe e il Savonese, dall’agosto 1944 alla Liberazione, impegnato a combattere contro l’occupante nazifascista a centinaia di chilometri di distanza dalle terre che, nel Cremonese, gli avevano dato i natali vent’anni prima.



Ieri, sabato 30 luglio, le autorità comunali della sua San Bassano e l’Anpidella provincia lombarda gli hanno dato l’estremo saluto, congedandosi così da uno degli ultimi testimoni della Resistenza combattuta sulle colline a cavallo tra le province di Cuneo, Savona, Asti e Alessandria.



Persico, che rientrato alla vita civile fece l’operaio, era infatti uno degli ultimi partigiani ancora in vita tra gli oltre 400 impegnati nella formazione ligure-piemontese sviluppatasi dal Gruppo "Bacchetta", nucleo sorto sulle alture di Rocchetta Cairo e trasferitosi poi in Valle Uzzone, nelle Langhe, che poi aderì agli Autonomi del comandante Enrico Martini "Mauri" confluendo quindi nella Brigata Savona della Divisione Fumagalli.