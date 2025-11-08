 / Cronaca

Cronaca | 08 novembre 2025, 07:50

Savona, colpisce un barista e minaccia di morte: un gruppo di commercianti starebbe pensando ad un esposto

Un uomo, africano e senza fissa dimora, da tempo sta creando scompiglio tra via Venezia, via Boselli e le Trincee

Da tempo crea scompiglio nella zona che va da via Venezia e via Boselli e negli ultimi giorni è arrivato pure a minacciare alcune persone.

Un uomo, africano senza fissa dimora, nella giornata di ieri sarebbe andato in escandescenze nei giardini delle Trincee creando ansia e preoccupazione nelle persone che lo hanno incontrato.

Settimane fa avrebbe inoltre colpito il titolare di un bar che insieme ad altri negozianti preoccupati stanno preparando un esposto.

In più occasioni è stato fermato e riconosciuto dalla polizia e dai carabinieri ma poi sarebbe sempre tornato a creare caos per le vie di Savona.

L'uomo sarebbe stato visto a dormire nell'ingresso di un palazzo zona Ovs.

Luciano Parodi

