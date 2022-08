Regione, oltre un milione di euro per caregiver familiari e care leavers

"La giunta regionale, ha deliberato lo stanziamento di 761.569 euro per la realizzazione delle attività previste dal 'Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari per l'anno 2021' residenti in Liguria".

Cosi commenta il consigliere regionale di "Cambiamo!" Angelo Vaccarezza: "Questo fondo offrirà un sostegno a chi deve prendersi cura di un proprio caro affetto da alzheimer, da altre infermità e da gravissima disabilità, con l'obiettivo di consentire al caregiver di conciliare la propria vita con l'azione di cura quotidiana che svolge per il proprio congiunto".

"L'intervento, previsto in via sperimentale, consiste in un contributo economico pari a 350 euro, non rendicontabili per un massimo di 12 mesi, prorogabili e fino ad esaurimento delle risorse del fondo finalizzato al sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Sono, anche, previsti interventi di sollievo a domicilio, che si concretizzano nella temporanea sostituzione del caregiver, nel compito di assistenza alla persona disabile, da parte di personale idoneo.Possono accedere alla misura i caregiver con ISEE ordinario inferiore o uguale a 25mila euro".

"A questi fondi si aggiungono i 375 mila euro stanziati per i Care leavers, ovvero per i ragazzi che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine, in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, e possono completare gli studi o accedere alla formazione professionale e al mondo del lavoro - prosegue -L'obiettivo generale del progetto è quello di accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia attraverso la creazione di supporti necessari per consentire loro di costruirsi gradualmente un futuro e di diventare adulti dal momento in cui escono dal sistema di tutele".

"Il progetto che ha una durata triennale e accompagna i beneficiari fino al compimento del 21-esimo anno di età è il frutto di una valutazione elaborata da parte dell'assistente sociale, gli educatori della comunità o i familiari affidatari preferibilmente già dal diciassettesimo anno di età - conclude - Regione Liguria lavora per riconoscere l'impegno di coloro che con grande abnegazione, sacrificio e rinunce si dedicano alla cura dei propri affetti".