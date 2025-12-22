 / Politica

Savona, un minuto di silenzio in Consiglio comunale per Valentina Squillace

Il presidente Lirosi: "Savona ha perso una giovane vita"

Un minuto di silenzio ha aperto la seduta del Consiglio comunale di Savona in memoria di Valentina Squillace. Tutti i consiglieri, in piedi, hanno osservato il raccoglimento richiesto dal presidente dell’aula.

"Savona ha perso una giovane vita " ha detto il presiedente del Consiglio Franco Lirosi chiedendo il minuto di raccoglimento.

Una perdita che ha segnato la comunità savonese, a pochi giorni dal funerale di Valentina, venerdì scorso 19 dicembre, morta investita da un camion in Corso Tardy e Benech martedì 16.

