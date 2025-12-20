Alassio, approvato il bilancio di previsione: confermato in via provvisoria l’assetto tariffario TARI del 2025

È stato approvato nel Consiglio Comunale di ieri, venerdì 19 dicembre, con voto favorevole della Maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di Opposizione, il Bilancio di Previsione 2026/2028 del Comune di Alassio. Il bilancio di previsione per l’anno 2026 risulta a pareggio per l’importo complessivo di 39.802.648 euro, a cui si aggiungerà il Fondo Pluriennale Vincolato attualmente in fase di definizione.

Le entrate correnti previste per il 2026 ammontano a 27.431.478 euro, cui si aggiungono trasferimenti correnti per 979.312 euro, entrate extratributarie per 3.934.358 euro ed entrate in conto capitale per 1.850.000 euro. Sul versante delle spese, sono previste spese correnti pari a 33.748.108 euro e spese in conto capitale per 2.306.000 euro.

“Il pareggio di bilancio, con una manovra complessiva di quasi 40 milioni di euro e un saldo di cassa finale presunto pari a 24.950.267,24 euro - dichiara l’assessore al Bilancio del Comune di Alassio, Patrizia Mordente – conferma lo stato di ottima salute economico-finanziaria dell’Ente, anche alla luce delle importanti uscite sostenute nel corso del 2025, tra cui il pagamento della seconda rata dell’accordo FINCOS. Inoltre, il Fondo di cassa al 1° gennaio 2026, pari a 11.151.542,54 euro, testimonia ulteriormente la solidità della gestione finanziaria comunale. Tutto questo assume ancor più valore se si tiene conto anche del contesto complesso degli ultimi anni, caratterizzato da severi vincoli di finanza pubblica e dal perdurare della riduzione delle risorse conseguente al rapido succedersi di diverse disposizioni normative, che hanno determinato un significativo taglio dei trasferimenti erariali a favore del nostro Ente”.

Per quanto riguarda le entrate tributarie, l’IMU è stimata in 18.400.000 euro, a fronte di un Fondo di Solidarietà Comunale assegnato al Comune di Alassio per l’anno 2026 pari a 9.712.000 euro, in forte crescita rispetto agli esercizi precedenti. L’imposta di soggiorno è stata stimata prudenzialmente in 700.000 euro e sarà interamente destinata al settore Turismo in coordinamento con la Rete Locale del Turismo, mentre il canone unico patrimoniale è previsto per 700.000 euro, le sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada per 600.000 euro e la TARI per 6.499.078 euro, comprensiva delle componenti perequative previste dalla normativa vigente. Nel bilancio di previsione 2026–2028 viene confermato in via provvisoria l’assetto tariffario TARI dello scorso anno, in assenza del piano economico finanziario aggiornato validato dalla Provincia. L'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI una volta definito il nuovo PEF. Il bilancio risente inoltre del contributo alla finanza pubblica previsto dalla Legge 207/2024 per 183.595 euro, in sensibile aumento rispetto al 2025.

“Tra le entrate correnti di natura tributaria – spiega l’assessore Mordente – l’Addizionale Comunale IRPEF è iscritta per 1.260.000 euro, oggetto di una radicale revisione che introduce per il 2026 un sistema progressivo a scaglioni, in modo da riuscire ad ottenere un risparmio erariale per tutti i cittadini. Un altro dato che ci tengo a sottolineare è che non è prevista l’accensione di nuovi finanziamenti, mentre prosegue il percorso di riduzione dell’indebitamento dell’Ente, come dimostra la contrazione degli oneri finanziari che per il 2026 ammontano a 82.947 euro rispetto ai 107.156 euro del 2025, liberando risorse da destinare alla spesa corrente”.

Nel bilancio in oggetto particolare attenzione è stata riservata agli accantonamenti obbligatori, con un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari a 1.395.760,51 euro, destinato a garantire la copertura dei crediti di difficile riscossione, sia riferiti a esercizi precedenti sia di nuova formazione.

Lo stanziamento per le spese del personale dell’Ente è pari a 4.484.943 euro, così come previsto nel DUP 2026, e contempla, tra l’altro, la sostituzione del personale pensionabile e l’assunzione a tempo determinato di personale della Polizia Locale, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

“Questo bilancio di previsione – prosegue l’assessore – conferma un’attenzione costante a tutti i settori strategici della città. Sono stati stanziati fondi significativi per turismo, cultura, sport e commercio, politiche sociali, politiche scolastiche e lavori pubblici, oltre alle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno che saranno interamente reinvestite in ambito turistico. Gli accantonamenti ai fondi, nonché la contrazione dei trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali e, in ultimo, la spending review sempre più stringente, ci hanno portato a una attenta e puntuale analisi di tutte le spese correnti. Malgrado ciò, siamo comunque riusciti a porre attenzione a tutti i settori”.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i lavori pubblici, sono previsti interventi per l’anno 2026 pari a 2.306.000 euro, finanziati interamente con fondi di bilancio, a cui si aggiungeranno quelli inseriti nel Fondo Pluriennale Vincolato in corso di definizione, tutti in fase di avvio o in corso di realizzazione. Tra le opere previste figurano il completamento della riqualificazione di Piazza Partigiani, il completamento della scuola materna di Villa Fiske, il risanamento del tratto di ponente di Passeggiata Ciccione, l’adeguamento degli impianti della Biblioteca Civica e dell’impianto antincendio, il progetto sulla via Iulia Augusta con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, la realizzazione del diffusore dello scarico a mare del rotostacciatore, l’adeguamento antisismico delle scuole di Moglio, l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché interventi di sistemazione di frane e ricostruzione di muri di sostegno delle strade comunali. Tali interventi sono finanziati interamente con fondi di bilancio e, in sede di approvazione del Rendiconto, potranno essere previsti ulteriori lavori mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero.

Per quanto concerne gli stanziamenti destinati alle Politiche Sociali, il PEG iniziale ammonta a 1.247.035 euro, che potrà essere incrementato in corso d’anno in base alle necessità emergenti. Passando alle Politiche Scolastiche, sono previsti circa 1.031.000 euro, comprendenti il servizio di trasporto alunni, la mensa scolastica e il progetto “Campo Sole”, in aumento rispetto all’esercizio precedente.

Per il settore Turismo, sul capitolo principale è stata stanziata una somma iniziale di 100.000 euro; il capitolo principale della Cultura è stato dotato di 80.000 euro, mentre per lo Sport sono previsti 75.000 euro e per il Commercio 71.500 euro. A quelle risorse si aggiungono quelle derivanti dall’imposta di soggiorno, stimate dagli uffici in circa 700.000 euro, che saranno interamente destinate al settore Turismo, in coordinamento con la Rete Locale del Turismo.

Passando al verde pubblico, è previsto uno stanziamento complessivo di 301.618 euro, comprensivo del contratto di servizio con la società partecipata Gesco per la gestione del Parco di Villa Fiske e di Parco San Rocco, così come per tutti i servizi affidati in house alla società partecipata, dalla gestione degli impianti sportivi e culturali ai servizi di pulizia e ai parcheggi.

“Ritengo opportuno precisare – sottolinea l’assessore Mordente – che tutti gli importi iscritti al bilancio di previsione rappresentano lo stanziamento iniziale dei capitoli e saranno oggetto di variazioni in corso d’anno sulla base delle necessità, nel rispetto del regolamento di contabilità e dei vincoli di finanza pubblica. Il bilancio risente, per la parte corrente, del contributo alla finanza pubblica previsto dalla Legge 207/2024 per 183.595 euro, con un forte incremento rispetto all’esercizio 2025, quando ammontava a 91.798 euro”.

Il risultato presunto di amministrazione è pari a 18.791.240,14 euro, di cui 5.756.450,37 euro accantonati al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, 4.615.000 euro al Fondo Contenzioso, 292.983,74 euro ad altri accantonamenti, 2.011.207,22 euro di avanzo vincolato e una quota destinata agli investimenti pari a 614.040 euro. L’avanzo libero presunto alla data odierna ammonta a 5.501.558,81 euro e sarà determinato in via definitiva in sede di Rendiconto.

“Sono molto soddisfatta sia per il risultato raggiunto sia per le tempistiche – conclude l’assessore Patrizia Mordente – che ci hanno consentito di approvare il Bilancio entro il termine ordinario del 31 dicembre 2025. Questo permetterà al Comune di Alassio di iniziare il 2026 in piena operatività amministrativa ed economico-contabile, evitando la gestione in esercizio provvisorio. Un traguardo reso possibile grazie alla collaborazione degli uffici comunali, di tutto il personale dell’Ente, dei Dirigenti, del Direttore Generale, in particolare del settore finanziario e della dr.ssa Gabriella Gandino, del Revisore dei Conti dott. Mario Bonelli, dei colleghi assessori e consiglieri, del vicesindaco e del sindaco, che ringrazio sentitamente”.