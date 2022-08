Cinzia Finocchi nuovo primario di Neurologia al San Paolo, Toti: "Un altro tassello per l’attivazione del Centro ictus"

“Un augurio di buon lavoro a Cinzia Finocchi, nuovo primario di neurologia all’Ospedale San Paolo di Savona e professionalità di rilievo della nostra sanità. La sua nomina rappresenta un altro tassello per completare l’attivazione ormai prossima del nuovo Centro ictus che sta procedendo nei tempi che ci eravamo prefissati”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità sulla nomina di Cinzia Finocchi a primario di neurologia dell’Ospedale San Paolo.

“Un Benvenuto alla dottoressa Cinzia Finocchi e un ringraziamento al dott. Arena e alla sua equipe, che sta svolgendo con professionalità e dedizione l'incarico di Direttore Facente Funzioni della Neurologia dell'Ospedale San Paolo – ha aggiunto il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli -. Continua l'opera di potenziamento della Sanità provinciale che passa anche dalla nomina di professionisti di assoluto livello alla guida delle strutture aziendali oltre alla realizzazione di cospicui investimenti in edilizia e tecnologia”.

“Un’altra promessa mantenuta a discapito delle menzogne del centrosinistra che non ha rispetto nemmeno della salute dei liguri - afferma invece il capogruppo in Regione di Italia al Centro, Angelo Vaccarezza - Dopo l’annuncio della nomina di Cinzia Finocchi a primario di Neurologia all’Ospedale San Paolo, un altro fondamentale risultato si sta concretizzando: è stato infatti compiuto un nuovo passo avanti per completare l’attivazione, ormai prossima, del nuovo Centro Ictus che sta procedendo nei tempi previsti. I lavori, che hanno coinvolto proprio il reparto di Neurologia, vedranno il trasferimento di Neurologia al 7° piano in un ambiente completamente ristrutturato che potrà garantire l’efficienza attesa e ricercata da sempre dal Presidente e Assessore alla Sanità, Giovanni Toti e dalla Giunta”.