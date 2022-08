Incidente nella pista di motocross a Celle, sta meglio il 22enne ferito

Sta bene il 22enne, Pietro L., che nel pomeriggio di ieri nella pista di motocross di Celle Ligure in località Bricco delle Forche, ha perso il controllo del proprio mezzo ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto immediatamente erano intervenuti i militi della Croce Rossa di Stella e l'automedica del 118, ed era stato subito richiesto l'ausilio dell'elisoccorso Grifo che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il giovane, già dimesso, è in osservazione per commozione celebrale ma non ha perso coscienza e gli esami sono tutti negativi. Ha rimediato una contusione distorsiva al ginocchio sinistro e al piatto tibiale.

"Ringrazio i militi, i suoi amici, gli addetti alla pista, Simone, i militi, la squadra di Grifo e tutti i medici, gli infermieri e tutti i sanitari che si sono presi cura di lui" ha detto in una nota di ringraziamento il padre del giovane.