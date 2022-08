Incidente stradale intorno alle 18.45 ad Albissola Marina: secondo quanto riferito, in piazza Liguria una moto avrebbe urtato due pedoni.

Immediata è stata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono giunti i militi della Croce Oro Mare di Albissola e l'automedica del 118.

Le due persone ferite, per cui inizialmente era tanta, fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze: sono state trasportate in codice verde al San Paolo di Savona.