Pietra Ligure, giornata di festa con il Raduno del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Savona (FOTO e VIDEO)

A Pietra Ligure, piazza San Nicolò si è trasformata oggi, dalle prime ore del mattino e sarà così fino alle 17.00, nel cuore pulsante del primo Raduno del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Savona.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile della Provincia di Savona in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure, nasce per celebrare e valorizzare l’impegno quotidiano dei volontari impegnati nella tutela del territorio e delle comunità locali.

La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, ha registrato la presenza di numerose autorità. Tra queste, l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone, che ha inaugurato ufficialmente la giornata.

Accanto agli stand dei gruppi comunali di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, presenti anche Vigili del Fuoco, pubbliche assistenze, ANPAS e Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Una rete di realtà che, insieme a istituzioni, sindaci, amministratori locali e scuole, ha dato vita a un momento di confronto e condivisione sul valore del volontariato.

Il programma della giornata offre numerose attività: dall’esposizione di mezzi e attrezzature della colonna mobile provinciale alle dimostrazioni pratiche, con simulazioni aperte al pubblico, percorsi ludici per bambini e prove esperienziali per adulti, tra cui una parete di arrampicata e la simulazione dello spegnimento di incendi. Particolare attenzione è dedicata ai più piccoli, con iniziative ludico-educative pensate per avvicinarli in maniera divertente al mondo della Protezione Civile.

Tra i momenti più significativi: la cerimonia di premiazione dei gruppi comunali e delle organizzazioni di volontariato e, nel pomeriggio, la tavola rotonda “Volontariato oggi: nuove sfide e nuovi orizzonti”, che ha vedrà il confronto tra rappresentanti delle associazioni e un delegato dell’Ordine regionale dei Geologi.

"Un forte segnale di riconoscenza verso tutti i volontari che, con professionalità e spirito di servizio, sono un punto di riferimento insostituibile in ogni emergenza" il commento del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e della consigliere delegato alla protezione civile Gaia Cavalleri a proposito dell'evento odierno.