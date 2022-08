La T-shirt come migliore alleata per la creazione di qualsiasi outfit

In estate il guardaroba si arricchisce sempre di nuove T-shirt. Il motivo si spiega facilmente: si tratta di un capo d’abbigliamento versatile e comodo che rende facile la creazione di tanti outfit diversi.

La T-shirt è poi un indumento altamente democratico, alla portata di tutti. Sul mercato sono presenti infatti magliette a prezzi stracciati o molto costose. Dipende dal filato, dal marchio e dalla confezione.

Ciò che si può chiaramente notare è certamente il fatto che la t-shirt non ha età. Dal neonato all’anziano, la maglietta maniche corte o lunghe con il classico taglio a “T” è un must have del guardaroba di quanti amano la semplicità che può diventare all’occorrenza elegante, casual o sportiva.

T-shirt per la città. Praticità e stile per tutti i giorni

Nelle calde giornate estive una maglietta è sinonimo di freschezza sulla pelle e comodità nei movimenti, anche con le temperature più elevate.

Le t-shirt non sono però tutte uguali. Maggiore comfort viene dato da quelle composte da filati naturali, lavorati in maniera tale da offrire una sensazione ottimale a chi la indossa anche per una giornata intera. Uno di questi è di certo il cotone Ring-spun semipettinato che grazie al trattamento del tessuto dona al capo resistenza e bellezza.

Al lavoro una maglietta tinta unita può essere abbinata, nel caso di una donna, a un pantalone o a una gonna classici, magari optando per un modello di maglietta sfiancata che possa valorizzare i punti giusti. Un modo per avere un outfit ordinato con un tocco di stile, anche in ufficio.

Così per l’uomo, in certi contesti lavorativi, magari sotto ad una giacca per dare una sensazione meno casual ma più formale.

Possono inoltre essere personalizzate: la maglietta in questo caso diventa una vera e propria “divisa” ufficiale di lavoro per alcune attività in cui si lavora in team. Un modo anche questo per fare gruppo, rendersi riconoscibili ai clienti e lanciare un messaggio, a quanti entrano in negozio, che può essere ricordato anche a distanza di tempo.

Tra le T-shirt più conosciute spiccano le magliette Fruit of the Loom, marchio storico sinonimo di qualità. Il tessuto non tradisce mai le aspettative e la disponibilità di colori è taglie le rendono un capo molto diffuso quanto noto per l’affidabilità.

Attività sportiva quando fa caldo? Con la giusta t-shirt si può

Non serve rinunciare all’attività fisica perché fa troppo caldo se si è vestiti nel modo giusto. Una maglietta ideata per lo sport farà vivere lo sforzo fisico della corsa, della pedalata in bicicletta o della partita a tennis in modo molto più piacevole rispetto ad un indumento diverso da questa tipologia.

Quando si parla di magliette sportive si intendono indumenti realizzati con materiali tecnici quindi con alta traspirabilità, taglio e vestibilità pensato per il movimento anche per un tempo prolungato.

Magliette con una composizione in jersey di poliestere, sono garanzia di leggerezza e comfort durante l’attività. Esistono inoltre anche t-shirt realizzate in tre tessuti differenti: poliestere, cotone e viscosa.

I modelli maschili e femminili differiscono per la vestibilità più aderente o sfiancata nei punti giusti per la donna o pensata per il movimento specifico dell’uomo.

La vita frenetica della città e l’attività sportiva possono grazie a una maglietta essere alleggerite notevolmente durante le calde giornate estive. Provare per credere.