Lotta ai "portoghesi" sui bus Tpl Linea: nel 2022 sanzioni aumentate del 30%

Sono 86.200 i passeggeri viaggianti sui mezzi di Tpl Linea controllati dall’inizio dell’anno fino al 31 luglio a fronte di un'evasione calcolata sui passeggeri controllati dell'intero periodo pari a circa il 9%.

Nel solo mese di luglio, dove la verifica è stata svolta principalmente nelle ore pomeridiane/serali, questo dato raggiunge il 20% (1.675 sanzioni) a fronte di 8.350 passeggeri controllati, ossia il 10% del totale da inizio anno, facendo raggiungere alle multe quota 7.490 , 2.136 in più rispetto al dato relativo allo stesso periodo dell’anno.

Sono questi i principali numeri rivelati dall'azienda del trasporto pubblico savonese, Tpl Linea, nel report sulla lotta ai cosiddetti "portoghesi" che ha visto, nel frattempo e grazie a una collaborazione avviata con l’Agenzia delle Entrate nelle forme e modalità di riscossione, un raddoppio degli incassi per le multe elevate: 62.347,24 euro il dato del mese di luglio (lo scorso anno era di 31.939,31), mentre a livello complessivo si registra un aumento di oltre il 50% rispetto ai primi sette mesi del 2021 con una cifra che ammonta a 244.781,21 euro (lo scorso anno era di 112.471,39).

Tpl Linea, infatti, aveva varato un piano di potenziamento degli addetti alle verifiche di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale, intensificando l’attività di intervento e ispezioni per assicurare una maggiore percezione di sicurezza sui bus e alle fermate: “L’aumento del personale viaggiante impegnato nella funzione di controllo dei titoli di viaggio a bordo del parco mezzi ha dato i suoi risultati, riducendo sensibilmente il danno economico relativo all’evasione dei titoli di viaggio” affermano la presidente Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“L’azienda si impegna a proseguire quanto già realizzato sul fronte della sicurezza del trasporto pubblico locale e nella lotta all’evasione -continuano - garantendo a ogni ora personale sui mezzi e sulle linee più trafficate, rafforzando anche le stesse strumentazioni in dotazione al personale e sui nostri nuovi mezzi, in grado di assicurare una risposta immediata in caso di emergenze e/o criticità”.

“L’aumento delle percentuali di riscossioni, passaggio ultimo, e decisivo, nella battaglia contro i 'furbetti', è un altro obiettivo primario di Tpl Linea. Questo, a tutela della nostra utenza e dei nostri viaggiatori sempre regolari con la bigliettazione e i titoli di viaggio - aggiungono ancora Sacone e Barusso -. Ha premiato anche la nostra campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta all’utenza sulle pesanti conseguenze cui passeggeri potrebbero andare incontro in caso di mancato rispetto del titolo di viaggio necessario alla corsa in servizio”.

Capitolo decisivo, tuttavia, nella lotta all’evasione è quella degli incassi delle sanzioni, che ora vedono finalmente un aumento significativo: “Indubbiamente andava fatto qualcosa per incrementare uno dei settori che è stato in sofferenza, così la nostra azione interna e il supporto dell’Agenzia delle Entrate hanno portato a una svolta procedurale necessaria alle stesse casse aziendali” concludono i vertici dell’azienda di trasporto savonese.