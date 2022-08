Elezioni 2022, Aurora Lessi candidata alla Camera con i Giovani Democratici di Savona

“Il 25 settembre sarà una data molto importante che deciderà il futuro del nostro Paese per gli anni a venire. Noi Giovani Democratici di Savona prendiamo parte a questa breve, ma intensissima, campagna elettorale come protagonisti. Abbiamo l'onore e l'onere di esprimere l'unica candidatura savonese tra tutte le forze politiche nella figura di Aurora Lessi, candidata nel listino proporzionale alla Camera dei Deputati. Per questo sarà nostro dovere e piacere supportarla ed aiutarla in modo da portare le istanze e le problematiche del nostro territorio all'attenzione dei futuri Parlamento e Governo, in modo che possano essere predisposte delle soluzioni”. Così in una nota i Giovani Democratici di Savona.

“Questo sarà il nostro principale obiettivo, indipendentemente dal risultato, in quanto riteniamo sia lo scopo primario di un'organizzazione locale valorizzare il proprio territorio e sappiamo, che Aurora porterà avanti con fermezza e determinazione. Tuttavia – proseguono - ciò non ci impedisce di rivolgere la nostra attenzione anche alle tematiche nazionali, esprimendo la nostra opinione sulle principali criticità da affrontare”.

“Il lavoro deve essere al primo posto, la nostra generazione non deve essere obbligata a vivere in uno stato di eterna precarietà. Una misura di salario minimo sarebbe di aiuto, ma sicuramente non sufficiente – spiegano -. Occorre realizzare una riforma radicale dell'intero mercato del lavoro, in modo che le forme di sfruttamento ed i salari da fame siano l'eccezione e non la regola”.

Altro punto: “La scuola deve tornare ad essere ad essere il luogo in cui si formano le future generazioni. Dopo la crisi causata dalla pandemia occorre una riforma strutturale che vada dai programmi all'integrazione delle scuole con le realtà cittadine, in modo che la scuola diventi il laboratorio nel quale la persona abbia l'opportunità di formarsi e dove possa trovare reali spunti di crescita personale”.

“Non dobbiamo tuttavia dimenticare il fronte dei diritti – aggiungono -, in particolare la questione legata al fine vita. La normativa attuale non è più al passo con i tempi. Spesso l'unica possibilità è affidarsi alla magistratura, alla quale tuttavia non compete il compito di trovare una soluzione. Ciò spetta alla Politica e per questo ci auguriamo che si trovi il coraggio di affrontare, finalmente, il tema per poter ottenere una legge adeguata”.

“Sicuramente non saranno compiti semplici – concludono -, ma questo non deve scoraggiarci, con l'impegno di oggi abbiamo la possibilità di gettare le basi, sulle quali un domani tentare di costruire un futuro migliore”.