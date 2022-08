Politiche 2022, in caso di mancata elezione Ripamonti e Foscolo in Regione o Sottosegretari? Rixi: "Savona credo debba essere rappresentata in giunta regionale e a Roma" (VIDEO)

Sottosegretari esterni o comunque uno spazio per i savonesi della Lega potrebbe esserci nella giunta regionale.

Questo in sintesi il concetto espresso dal segretario regionale della Lega, candidato all'uninominale alla Camera alle prossime elezioni Edoardo Rixi in merito a ciò che potrebbe accadere dopo il prossimo 25 settembre.

Se per lo stesso Rixi e il candidato al plurinominale sempre alla Camera Francesco Bruzzone oltre all'attuale assessore e vicepresidente regionale Alessandro Piana all'uninominale al Senato la partita potrebbe essere in discesa, per i savonesi Paolo Ripamonti al terzo posto del proporzionale e Sara Foscolo, quarta alla Camera, le chance potrebbero essere ridotte, ma non troppo.

Quindi l'attenzione si sposta proprio in Regione dove l'assessorato di Piana in caso di sua elezione potrebbe essere libero e allora proprio Ripamonti o Foscolo potrebbe ambire ad una chiamata regionale.

Per gli altri assessorati non dovrebbe però esserci chances per i due leghisti in quanto, sempre in caso di elezione, i posti verrebbero liberati dai due totiani Ilaria Cavo e Marco Scajola e da Gianni Berrino, Fratelli d'Italia. Con i due partiti che muoverebbero le loro carte (per Noi Moderati magari i savonesi Angelo Vaccarezza o Alessandro Bozzano).

Per i posti invece da Sottosegretari gli incastri sarebbero molteplici ma per entrambi, parlamentari uscenti, uno spazio potrebbe esserci.

"Penso e ho sempre lavorato affinché su Savona ci fosse il massimo della rappresentatività e credo che in giunta Savona sia giusto debba essere rappresentata, così come penso a Roma nell'esecutivo, i Sottosegretari nel prossimo Governo di centrodestra anche per ragioni di numeri per il taglio dei parlamentari, probabilmente dovranno essere quindi quasi tutti esterni - ha continuato Rixi - Pensiamo che questo sia un territorio cruciale non solo per l'economia della regione ma anche del paese e quindi abbia bisogno di avere i propri rappresentanti. Dal 25 ne parleremo. Le infrastrutture le decidiamo a Roma e se lì non abbiamo persone che siano in grado di fare filiera con il territorio il rischio è tutte le volte di progettare infrastrutture che non vengano realizzate".

Però in caso di bottino pieno nei collegi della Lega la possibilità di essere eletti direttamente non sarebbe una chimera. Per Ripamonti certamente la corsa è meno complicata, visto che Alessandro Piana è blindato al primo posto e che al secondo posto Stefania Pucciarelli è anche al primo nel blindatissimo collegio spezzino Liguria 2 Levante al Senato.

"Questa legge elettorale crea delle condizioni abbastanza complicate per essere eletti rispetto per altri, un netto successo della Lega potrebbe cambiare i pronostici anche per loro. Chi ha lavorato bene come loro meritano non solo di essere rispettati ma anche di essere considerati in una squadra che ha sempre cercato di valorizzare il merito. E' il motivo per cui ho deciso di ricandidare tutti gli uscenti, 7 parlamentari, di cui uno addirittura ho dovuto chiedere ospitalità in un altro territorio. Siamo riusciti a chiudere gli spazi ai paracadutati e cercare noi di paracadutare qualcuno fuori".