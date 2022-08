Cairo, tamponamento tra auto in viale Brigate Partigiane: tre feriti, uno solo ricoverato in codice giallo

Tanto spavento ma alla fine, fortunatamente, una sola persona trasferita in codice giallo con l'elisoccorso Grifo1 al Santa Corona di Pietra è il bilancio del tamponamento verificatosi nel pomeriggio odierno, intorno alle 17, in viale Brigate Partigiane, a Cairo.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro nel quale sono rimasti coinvolti tre mezzi nei pressi del centro commerciale e degli impianti sportivi del Vesima.

Sul posto sono intervenuti i militi della pubblica assistenza della Croce Bianca di Cairo per prestare soccorso alle tre persone rimaste coinvolte, oltre ai Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e la sede stradale.