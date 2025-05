"Differenziata discriminata, no grazie", un incontro sui problemi del porta a porta organizzato dal gruppo "Savona Intelligente"

"Parlare dei problemi non frena il cambiamento. È il primo passo per renderlo possibile". E' un po lo slogan dell'incontro che i promotori della petizione “NO ai bidoni nell’androne del condominio e spazi privati – SÌ ai bidoni intelligenti per tutti” organizzano giovedì 29 Maggio alle 18.

I temi trattati nell'incontro saranno una breve cronistoria: dal passaggio da ATA a SEA-S, la proposta di modifica per il centro storico: il documento di Protea, la petizione: versioni online e cartacea, contatti, ricorso al Difensore Civico, iniziative e proposte.

Si affronteranno poi i temi del nuovo sistema di raccolta con "i problemi del porta a porta a Savona: disparità di trattamento, problemi igienici, barriere architettoniche, responsabilità civile e penale per danni da mastelle su strada". Ci sarà poi il "Confronto con altre città: chi cambia rotta e perché" per chiudere con gli interventi dei partecipanti e conclusioni e proposte".

"Questo tema - concludono gli organizzatori dell'incontro - non ha colore politico: è senso civico".