Controlli di ATS e Nas nel Savonese: sequestrate 130 formaggette a latte crudo in un allevamento di Quiliano

Nel corso delle verifiche sono emerse alcune non conformità amministrative e igienico-sanitarie. In particolare, è stata accertata la presenza di una produzione di formaggi a latte crudo quantitativamente non compatibile con il consumo familiare dichiarato dal titolare dell’attività.

All’interno di un locale attrezzato adibito alla trasformazione lattiero-casearia sono state rinvenute circa 130 formaggette fresche conservate in impianti frigoriferi, successivamente sottoposte a blocco sanitario ufficiale. Inoltre, all’esterno della struttura era presente cartellonistica promozionale relativa alla vendita di “formaggette di puro latte caprino”.

È stata pertanto contestata al titolare l’assenza della prevista registrazione sanitaria obbligatoria per la produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari destinati alla vendita, sia verso privati sia verso operatori economici.

L’attività svolta evidenzia il ruolo centrale della Veterinaria pubblica nell’ambito della prevenzione e della tutela della salute collettiva. I Servizi veterinari di ATS Liguria operano quotidianamente con un approccio orientato prioritariamente alla prevenzione, all’assistenza tecnica e alla promozione della corretta applicazione delle norme di sicurezza alimentare. Tuttavia, quando necessario, il personale veterinario è chiamato anche a esercitare le funzioni attribuitegli quale Autorità competente e Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nell’interesse della salute pubblica.

ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 2 informa che la Struttura Complessa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche diretta attualmente dal dr. Roberto Rebaudo ha programmato per tutto il 2026 un rafforzamento delle attività di controllo nel settore delle produzioni lattiero-casearie a latte crudo, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.