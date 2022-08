FAI Albenga-Alassio, il 2 ottobre gita a Bergamo con visita al Villaggio operaio Crespi d’Adda e Palazzo Moroni

La Delegazione FAI Albenga-Alassio propone per domenica 2 ottobre una gita in autobus GT a Bergamo. Un’occasione unica per visitare alla mattina il villaggio operaio Crespi d’Adda e la Centrale Idroelettrica e al pomeriggio Palazzo Moroni e Bergamo Alta. Si tratta dunque di un viaggio culturale nello spirito dell’ente. L’obiettivo è infatti quello di diffondere la conoscenza e l’amore per il proprio patrimonio storico, artistico e naturale e di promuovere un turismo di qualità.

La Delegazione organizza dunque un viaggio in uno dei più importanti villaggi operai d’Italia costruito a cavallo tra il XIX e XX secolo e che per le sue caratteristiche uniche è diventato bene UNESCO. La visita continuerà alla centrale idroelettrica, gioiello di archeologia industriale tuttora funzionante. Si partirà poi alla volta di Bergamo, con pic nic (quota a parte) nei giardini di Palazzo Moroni, bene FAI che conserva affreschi del ‘600. La gita terminerà con del tempo libero in Bergamo Alta prima del rientro previsto in serata.

L’evento si effettuerà con un minimo di 40 partecipanti. La quota a persona è di 71 euro per gli iscritti FAI e di 78 euro per i non iscritti e comprende: noleggio autobus GT, ingresso e guida al villaggio operaio, ingresso e guida a Palazzo Moroni e Assicurazione. Per prenotarsi o per ricevere ulteriori informazioni si prega di chiamare al numero 328 0758 376 (Caterina). Prenotazioni entro il 10 settembre.