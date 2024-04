Il Gruppo escursionistico savonese presenta alla cittadinanza il sentiero "Anello del centenario GES"

Oggi, venerdì 26 aprile, alle ore 11, presso la Sala Rossa del comune di savona, il GES, Gruppo escursionistico savonese, presenterà alla cittadinanza il sentiero "Anello del centenario GES", un percorso ripristinato e manutenuto dei volontari dell'associazione in occasione del festeggiamento dei 100 anni di attività.

Il sentiero verrà inaugurato domenica 28 con ritrovo alle ore 9 presso piazza del Santuario e camminata di circa un'ora per raggiungere il monte San Michele dove verrà offerto un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti.



"Abbiamo lavorato diversi mesi assieme ai nostri volontari e a quelli della Protezione civile e della Associazione sportiva Letimbro per ripristinare un sentiero e restituirlo simbolicamente ai savonesi - dichiara il presidente del GES Silvio Scarrone - E' un dono che abbiamo voluto fare alla nostra città per il quale ringraziamo anche "SportArt Live Experience" che ha dato un contributo fondamentale per il ripristino della segnaletica".



"Quest'anno il GES si aggiunge al gruppo ristretto ma significativo delle realtà che operano da almeno 100 anni sul territorio - dichiara l'Assessore Francesco Rossello - testimoniando la forza dell'associazionismo e del volontariato a Savona. Lo fanno scegliendo di valorizzare il territorio e di promuovere occasioni per farlo riscoprire anche ai loro concittadini. Non possiamo che ringraziarli per la loro passione a augurar loro almeno altri 100 anni di vita".



"Con il G.E.S. ed altre associazioni e soggetti istituzionali - aggiunge l'Assessore Gabriella Branca- abbiamo iniziato un lavoro molto proficuo sul tema delle attività outdoor, oltre che per la cura ed il sostegno del nostro magnifico territorio, promuovendo un turismo sistenibile unito alla tutela della biodiversità. Questa collaborazione risulta essenziale per la buona riuscita del progetto".