Venerdì 9 settembre il concerto finale della tredicesima edizione di “Varazze è lirica”

Concerto finale della tredicesima edizione di “Varazze è lirica” a cura del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine.

Si chiude la rassegna dedicata alla Lirica iniziata il 15 luglio scorso che ha visto la musica e il bel canto protagonisti per sette serate in varie location della città. Appuntamento finale per venerdì 9 settembre alle ore 21,15, nella collegiata S.Ambrogio di Varazze. Con il coro ci saranno: Yukari Kobayashi soprano, Silvano Santagata tenore, Mauro Cossu organo/ pianoforte. Direttore: Giovanni Musso.