Savona, un accordo tra Provincia e Prefettura per gestire le gare per i centri di accoglienza

La Provincia di Savona ha approvato la bozza di accordo di collaborazione con la Prefettura per rendere più efficiente e sicura la gestione delle gare d’appalto per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza capienza massima 50 unità e per i centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative.

Con l'accordo Palazzo Nervi sarà Stazione Unica Appaltante (SUA.SV) con il compito di curare le procedure di gara, dalla pubblicazione dei bandi fino all’aggiudicazione. La Prefettura manterrà invece la responsabilità della programmazione e della stipula dei contratti.

L’accordo riguarda in particolare la gestione dei centri di accoglienza per migranti, sia collettivi sia costituiti da singole unità abitative, con una capienza massima di 50 posti.

Un aspetto centrale della convenzione è la trasparenza: tutte le attività saranno svolte con l’obiettivo di garantire correttezza, efficienza e soprattutto di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.

Dal punto di vista operativo, la Stazione unica appaltante dovrà avviare le procedure entro 20 giorni dalla richiesta della Prefettura.

L’intesa potrà essere sciolta consensualmente o per decisione di una delle due parti, ma è un nuovo passo verso una collaborazione istituzionale più stretta tra Provincia e Prefettura.



