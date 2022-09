Fiera del Peperone di Carmagnola: premiata la chef di Albenga Cinzia Chiappori per i menù e le ricette a basso indice glicemico (Galleria foto)

Fra i numerosi eventi che propone giornalmente la Fiera del peperone spiccano gli appuntamenti condotti da Renata Cantamessa - Fata Zucchina nel Salotto della Fiera di Piazza Sant'Agostino. Nello spazio “TVG #tivogliogreen la giornalista, autrice e divulgatrice agro-scientifica propone ogni giorno format su temi di sostenibilità, imprenditorialità nel settore agro-alimentare, salute e benessere.

Grande interesse ieri per l’incontro sul tema “Buona cucina e buon vino a basso indice glicemico dal "COME DI FA" ALLE MIGLIORI RICETTE”, con la partecipazione del Prof Luca Monge di AMD Associazione Medici Diabetologi, Michele Penna dell’Enoteca Regionale del Roero e Claudio Porchia giornalista e presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Nel corso dell’incontro si è affrontato il tema della salute in tavola: il professor Luca Monge ha illustrato quali ingredienti tenere sotto controllo per preparare piati gustosi e rispettosi della nostra salute. Michele Penna ha parlato dell’importanza di abbinare un ottimo vino rosso e Claudio Porchia ha parlato del futuro della gastronomia a casa ed al ristorante nel segno della sostenibilità e della salute.

L’associazione AMD ha colto l’occasione per consegnare importanti attestazioni di merito, che sono andate a: a Cinzia Chiappori, chef dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga per la cura e attenzione alla salute nella preparazione dei menù e dei piatti proposti ai clienti; a Raffaella Fenoglio, autrice di importanti pubblicazioni sul tema dell’alimentazione con basso indice glicemico; a Giorgia Olivieri, del blog “Sapori e Dottori” per aver presentato la miglior ricetta green ed a basso IG.