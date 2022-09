Altare, l'ultimo saluto a Sergio Rebella: "Con la sua caparbietà ha dato moltissimo alla comunità"

Si sono tenuti nella giornata di ieri i funerali di Sergio Rebella, mancato all'età di 92 anni, memoria storica di Altare e socio-fondatore, nonché milite, della Croce Bianca.

Una rappresentanza dell'amministrazione comunale ha portato l'ultimo saluto: "Una persona che con la sua caparbietà ha dato moltissimo alla nostra comunità".

"Guardandoci intorno ci si rende conto di quanto le persone come Sergio siano sempre più rare e preziose. La speranza che custodiamo è che il cordoglio per la perdita di un grande altarese, diventi stimolo e spirito di emulazione per i nostri giovani, per proseguire e rivitalizzare il sogno di Sergio Rebella di una pubblica assistenza e protezione civile altarese. Che la terra ti sia lieve", concludono dall'amministrazione comunale.