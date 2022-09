A Le Vele di Alassio è ancora estate!

È ormai settembre, ma a quelli de Le Vele Alassio non manca la voglia di

farvi divertire, festeggiare ed ascoltare ottima musica.



Venerdì 9 settembre ritorna a grande richiesta dopo il notevole successo

dell'evento di agosto la Metempsicosi con Mario Più, Ricky Le Roy, Joy

Kitikonti, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino. Le donne in lista entro la

mezzanotte saranno omaggiate dell'ingresso.



Sabato 10 "Saturday Night" ci regalerà una grande festa dalle ore 23:00

fino al sorgere del sole. La musica è di tipo open format a cura dei djs

Stefano Pain e Giorgio V. Le donne in lista entro la mezzanotte saranno

omaggiate dell'ingresso.



Domenica, dopo il successo dello scorso anno, ritorna l'After Tea di

Change Your Mind a tema Alice in Wonderland dalle ore 15:00 fino alle

ore 02:00. Essendo un After Tea, non mancheranno tè, torte, pasticcini,

biscotti ed un particolare allestimento ed animazione a tema per

immergere tutti i partecipanti in un'atmosfera da sogno. Anche questa

volta saranno presenti grandi djs provenienti soprattutto dalle migliori

consolle di Ibiza: ci saranno, infatti, Richy Ahmed, Toman, Rossi e Luca

Donzelli. In line up troviamo anche i djs resident del party, i Dajku

Twins. Per permettere a tutti di godersi il party dall'inizio alla fine

l'ingresso sarà offerto a quanti in lista entreranno durante la prima ora.



Prossima settimana i primi eventi annunciati della chiusura della

stagione estiva 2022 sono:



Giovedì 15 con il party "Mamacita", serata famosa per il suo speciale

format con la musica Reggaeton a fare da protagonista. Le donne in lista

entro la mezzanotte saranno omaggiate dell'ingresso.



Venerdì 16 in occasione della chiusura della stagione estiva firmata

Change Your Mind ci sarà per la prima volta in Liguria un grande ospite,

il dj Ricardo Villalobos. Durante la serata si esibirà per la prima

volta in line up con Ricardo Villalobos anche il famoso dj italiano

Francesco Farfa e i djs resident Dajku Twins.







Le Vele Alassio presents Metempsicosi Tour Episode 2 Friday 9th

September 2022



Friday 9th September 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

METEMPSICOSI TOUR

Episode 2

LINE UP

Mario Più

Ricky Le Roy

Joey Kitikonti

00Zicky

Franchino

Luca Pechino



DETAILS

- Dress Code: Black

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Black

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2JhKuXyBO







Le Vele Alassio Saturday Night 10th September 2022



Summer is not over yet... Still time to party at Le Vele Alassio!

Let's spend a magic Saturday Night all together!!



Saturday 10th September 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY NIGHT

MUSIC BY

Stefano Pain

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2Y1cYzH4Z







Change Your Mind After Tea Sunday 11th September 2022



"Ma io non voglio andare fra i matti", osservò Alice. "Bè, non hai altra

scelta", disse il Gatto "Qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei

matta." "Come lo sai che sono matta?" Disse Alice. "Per forza," disse il

Gatto: "altrimenti non saresti venuta qui"



Sunday 11th September 2022

From 3pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

After Tea

LINE UP

Richy Ahmed

Toman

Rossi

Luca Donzelli



Support Act

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Alice in Wonderland

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Alice nel Paese delle Meraviglie

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



LE VELE ALASSIO BREAK

Catering by Bar Pasticceria San Francesco of Alassio



MENU



SWEET PLEASURES

- Tè

- Torte

- Pasticcini & Biscotti

- Baci di Alassio



LE VELE ALASSIO FOOD

Catering by Borghi Ricevimenti



MENU



STREET FOOD

- Hamburger 110 gr di Fassona con misticanza di stagione

- Hot dog con crauti e salse

- French fries / Patatine fritte



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2LcCdoltl







Le Vele Alassio presents Mamacita Closing Party 15th September 2022



Ti aspettiamo per l'ultimo giovedì di un' #EstateDaSogno Mamacita ad

Alassio!!



Thursday 15th September 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Closing Party

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2JXyfDTgr







Change Your Mind Closing Summer Season 2022 w Ricardo Villalobos +

Francesco Farfa



Only in the darkness you can see the stars



Friday 16th September 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Closing Summer Season 2022

LINE UP

Ricardo Villalobos

Francesco Farfa



Support Act

Dajku Twins



DETAILS

- Dress Code: Free Spirit

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Free Spirit

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2TBd6UEH2







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEv<wbr></wbr>ents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721