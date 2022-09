Due nuovi sacerdoti per la diocesi di Albenga-Imperia: la celebrazione nella cattedrale di San Michele Arcangelo

Nuova ordinazione sacerdotale nella diocesi di Albenga-Imperia. Mercoledì 14 settembre, il vescovo monsignor Guglielmo Borghetti ordinerà presbiteri Andrea Allegro e Giacomo Porro nella cattedrale di San Michele Arcangelo in Albenga. La celebrazione, nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce, avverrà alle ore 18:00.

Domenica 18 settembre, i due nuovi sacerdoti celebreranno la loro prima Messa nelle parrocchie di origine: don Andrea nella parrocchia di San Michele Arcangelo in Albenga alle ore 10.30; don Giacomo nella parrocchia di San Giovanni Battista in Loano alle ore 11.00.

Domenica 25 settembre, celebreranno invece la Messa nelle parrocchie dove attualmente prestano il loro servizio come vicari parrocchiali: don Andrea alle ore 11.00 presso la parrocchia di Sant’Antonio Abate in Diano Marina e don Giacomo alle ore 10.30 presso la parrocchia di San Michele Arcangelo in Albenga.