Savona, si presenta il nuovo Comandante della Compagnia il Capitano dei Carabinieri Fabrizio Ricciardi: "Attenzione alla prossimità e all'ascolto" (FOTO e VIDEO)

"Dobbiamo fare attenzione alla prossimità e all'ascolto". Con queste parole il Capitano Fabrizio Ricciardi si è presentato come nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Savona.

Ricciardi che andrà a dirigere la stazione di Savona e dei comuni da Varazze a Quiliano, compresa Stella, subentra al Tenente Colonnello Fabio Truddaiu che si è trasferito, dopo 5 anni a Savona, all'Ufficio Logistico della Legione Liguria.

Ricciardi, 41 anni originario di Napoli, come ultima esperienza ha svolto per 7 mesi una missione addestrativa in Niger per formare la Gendarmeria nazionale.

In precedenza è stato al comando della compagnia di Bitti in provincia di Nuoro e ai Nuclei Operativi e Radiomobili della compagnia di Sassari e di Rende in provincia di Cosenza. Per alcuni anni è stato Maresciallo in provincia di Cagliari.

"Sono onorato di aver ricevuto questo incarico di grande responsabilità e prestigio, questa è una compagnia in una realtà viva dal punto di vista economico e sociale - spiega il Capitano Ricciardi - Che presenta sfide non indifferenti, ci sono comuni costieri ma anche una parte nell'entroterra e un porto commerciale turistico importante. Savona è una comunità esemplare nel rapporto tra cittadini e istituzioni e speriamo di venire incontro alle istanze e alle esigenze più sentite e maggiormente percepite dalla comunità savonese. Ringrazio il Tenente Colonnello Truddaiu per l'importante lavoro svolto".