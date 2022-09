Savona: ex piscina del Prolungamento, il comune affida l'incarico per prove e sondaggi geologici sulla struttura

Via all'affidamento dell'incarico per le prove e sondaggi geologici riferiti al progetto preliminare e definitivo per l'intervento di ristrutturazione dell'ex piscina di via Trento e Trieste al Prolungamento di Savona.

Lo scorso 30 dicembre infatti erano stati assegnati dal Ministero 2 milioni e 150mila euro di cofinanziamento e lo scorso 17 febbraio nella delibera della giunta era stato assunto l'impegno dell'atto di assegnazione del finanziamento.

I lavori dovranno essere aggiudicati entro il giugno del 2023, pagare il 30% dello stato di avanzamento entro il 2024 e devono concludersi entro il 31 marzo 2026.

E' stato previsto nel cronoprogramma che accompagna la presentazione del progetto, 150mila euro per il 2022 per la progettazione, 1 milione per il 2023 e 850mila euro per il 2024.

La giunta comunale quindi a luglio aveva approvato lo studio di fattibilità delle alternative progettuali per il recupero della struttura.

"Con lo scopo di reperire la documentazione per sviluppare tutti gli approfondimenti tecnici necessari, è stata effettuata una ricerca storica negli archivi Comunali acquisendo esclusivamente, seppur in minima parte , fascicoli amministrativi e stampati grafici architettonici senza tuttavia trovare alcun riferimento circa la parte strutturale ed impiantistica - dicono nella determina dirigenziale comunale - Il Settore Lavori Pubblici pertanto, sulla base di quanto acquisito e in relazione agli indirizzi di massima circa la destinazione d'uso della struttura espressi dagli organi politici dell'Amministrazione Comunale, ha composto un Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 28 luglio 2022, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente Determinazione ancorché non materialmente allegato".

"Tenuto conto, tuttavia, che lo sviluppo del quadro esigenziale, degli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali e volumetriche e le relative stime economiche sono state redatte in assenza di adeguata documentazione strutturale è necessario avviare un processo di analisi riferito all’evoluzione temporale dell’impianto eventualmente anche attraverso le testimonianze dirette degli utilizzatori pregressi, condotto attraverso il confronto con la documentazione storica acquisita e indagini visive volte ad escludere interventi che abbiano palesemente indebolito la struttura originale (brecce di ampie dimensioni in murature portanti, pilastri in falso, etc.)" proseguono.

Dovranno essere eseguite quindi una serie di prove e sondaggi geologici per la definizione del comportamento statico e dinamico della struttura finalizzati ad una valutazione preliminare dello stato di conservazione dell'immobile: un sondaggio geognostico a rotazione a carotaggio continuo spinto fino a 15 metri di profondità; esecuzione di prove in foro di sondaggio tipo SPT; prelievo di campioni di terreno e analisi di laboratorio geotecnico; esecuzione di prove geofisich per la misura e la determinazione delle onde di taglio e la caratterizzazione sismica del terreno.

Il progetto prevede un bar e la reception al piano terra, sala giochi con biliardo e ping pong al primo piano e dove era presente la vasca principale una sala polifunzionale per svolgere danza, pallavolo e mini basket e nella vasca secondaria la zona fitness.

Nelle opere esterne verranno effettuati interventi strutturali localizzati di mitigazione di eventuali criticità; la realizzazione di cappotto termico e nuovi intonaci esterni e revisione dei canali di regimentazione delle acque meteoriche; la sostituzione di infissi esterni; il rifacimento delle coperture piane ed inclinate; la realizzazione di un impianto fotovoltaico; illuminazione esterna e opere in ferro.

Nelle opere interne invece sono previste demolizioni e il rifacimento delle pareti sulla base di una nuova rimodulazione degli spazi in particolare al piano primo ed al piano secondo; il rifacimento intonaci - tinteggiature - pavimentazioni – rivestimenti; il rifacimento totale degli impianti idrici – elettrici – termici; la realizzazione di nuovi solai a copertura della vasca primaria e secondaria; nuove pavimentazioni per attività polivalenti; la fornitura e posa dei serramenti interni di un nuovo impianto elevatore; interventi edili ed impiantistici al fine di favorire l'accessibilità della struttura a persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

Al piano terra saranno presenti inoltre un wc per i disabili; al primo piano un wc e un wc per disabili; al primo piano inferiore wc, docce e spogliatoio istruttori; al secondo piano uno spogliatoio per le donne e uno per gli uomini, 3 antibagno e due docce, due wc e wc per disabili, l'infermeria e le gradinate. La pavimentazione della sala polifunzionale sarà in parquet e della sala fitness in gomma antitrauma.