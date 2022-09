Suona la campanella a scuola, gli auguri del cantante Blanco: "Mi raccomando, impegnatevi" (VIDEO)

“Ciao a tutti i ragazzi della Liguria, buona scuola e mi raccomando, impegnatevi”. Sono gli auguri del cantante Blanco, raccolti dall'assessore regionale alla scuola, Ilaria Cavo, alla vigilia del nuovo anno scolastico. A postarli sulla sua pagina Fb è stato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

"Ecco gli auguri speciali di Blanco ai nostri studenti," ha scritto il governatore- ricordando che il cantante è stato ieri e oggi in concerto a Genova "chiudendo così un'estate straordinaria di divertimento in Liguria". Il presidente ha quindi poi ringraziato l'assessore Ilaria Cavo, "sempre attenta ai nostri giovani".

"La campanella sta per suonare! Oggi rivediamo il sorriso di oltre 166 mila studenti liguri, che finalmente tornano in classe senza mascherine e di nuovo con un compagno di banco, dopo due anni di distanze e restrizioni. Vedere bambini e ragazzi iniziare l’anno scolastico così è la conquista più bella: che sia per tutti loro l’anno del pieno ritorno alla normalità, delle lezioni in classe con gli insegnanti, che ringrazio per l’impegno e i sacrifici, della ricreazione e delle gite con i compagni, dei sogni da realizzare lasciandoci alle spalle la pandemia e tornando a costruire insieme il futuro. Soprattutto il vostro. Buon primo giorno di scuola!", conclude Toti.