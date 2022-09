Albenga, via Carloforte: il Comune ottiene 450 mila euro per la rigenerazione urbana. Ai cittadini la decisione sul futuro dell’area

Il Comune di Albenga ottiene 450 mila euro per realizzare il progetto definitivo/esecutivo di rigenerazione urbana del complesso di via Carloforte che per anni è stato vera e propria ferita aperta per l’intera città.

“Attraverso il finanziamento ministeriale ottenuto, realizzeremo il progetto definitivo/esecutivo di rigenerazione urbana del complesso di via Carloforte”, afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Non saranno solo sogni – precisa il primo cittadino – infatti, seguirà probabilmente il finanziamento concreto dell’opera attraverso fondi Pnrr o Ministeriali, pertanto, dovremmo essere vicini alla risoluzione di quella che, per anni, ha rappresentato una vera e propria ferita aperta nel cuore della nostra città”.

Cosa si realizzerà sulle aree delle palazzine abbandonate? “La nostra intenzione – spiega il sindaco - è quella di coinvolgere i cittadini in questa scelta tenendo presente, ovviamente, le disposizioni normative e le possibilità concrete di progettazione in quell’area”.

Un parco urbano, un progetto di social housing, un edificio dedicato a scopi sociali o altro; a deciderlo saranno i cittadini e magari i giovani professionisti del territorio che potranno presentare spunti e idee.

“I tempi non sono lunghissimi, pertanto dovremmo procedere velocemente – afferma il sindaco Tomatis – . Valuteremo le modalità migliori di coinvolgimento dei cittadini in questo che sarà un passo storico per la nostra città”.