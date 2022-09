Diocesi di Albenga e Imperia: Andrea e Giacomo sono stati ordinati sacerdoti

Attraverso l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria da parte di monsignor Guglielmo Borghetti , vescovo di Albenga – Imperia alla presenza di tanti sacerdoti e fedeli della Diocesi e non solo.

Un giorno importante per la Chiesa ponentina: Andrea e Giacomo , diaconi, sono stati ordinati sacerdoti.

Il vescovo Borghetti nell'omelia rivolgendosi ai neo presbiteri ha detto: "Annunciare, servire e testimoniare il Vangelo per la speranza del mondo! Non dimenticate l’uomo mentre servite il Signore, e non dimenticate Dio mentre servite l’uomo".