Via libera all’allargamento della giunta regionale, Bucci: “Le nomine entro Natale”

Il presidente Marco Bucci incassa con soddisfazione il ‘sì’ del consiglio regionale alla modifica dello Statuto per allargare la giunta regionale da sette a nove assessori, non si sbilancia sui nomi in lizza, ma fissa sul calendario la scadenza: “Penso che ce la faremo entro Natale, me lo auguro”.

Il criterio per la scelta dei due nuovi componenti della giunta sarà quello “della competenza”, senza questioni di genere: “Vedremo quali sono le persone più competenti allineate con la nostra visione del futuro e per la Liguria dei prossimi cinque anni”.

“Il Governo ci ha dato questa possibilità e la cogliamo al volo perché ritengo sia opportuno avere persone che lavorino con noi - ha aggiunto Bucci - ci sono assessori che non hanno un minuto libero e ci sono anche eventi in contemporanea. È opportuno avere le persone necessarie per lavorare”.

Bucci dice che “non ci saranno schemi politici” ma “delle proposte”, rispedendo così al mittente le voci in merito alla necessità di ‘accontentare’ Forza Italia e di bilanciare con una nomina in casa Lega.

Infine, il presidente ha anticipato l’intenzione di ricorrere nuovamente alla figura dei consiglieri delegati. Al momento c’è il solo Alessio Piana, ma presto potrebbe essere in buona compagnia (sempre che non entri in giunta). “Ci sono deleghe importanti che dobbiamo mettere a posto - ha concluso Bucci - penso che useremo di più i consiglieri delegati se non riusciremo a coprire tutto con nove assessori”.