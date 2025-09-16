Calizzano, il Comune avverte la cittadinanza: "Non cadete nella truffa del 'Maresciallo Bertone'"

Il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri, segnala ai cittadini un tentativo di truffa telefonica sul territorio comunale.
“La Stazione dei carabinieri ha avvertito che i residenti potrebbero ricevere un messaggio falsamente inoltrato da NEXI, in cui viene richiesto un pagamento a nome di un inesistente Maresciallo Bertone dei carabinieri di Calizzano”, spiega Olivieri.
“Per rendere il messaggio più credibile, i truffatori invitano a chiamare il numero fisso della caserma. I carabinieri precisano che non bisogna in alcun caso contattare il numero indicato, trattandosi di una tecnica truffaldina nota come ‘spoofing’”.
"Chi riceve il messaggio è invitato a ignorarlo e a non comporre alcun numero telefonico, segnalandolo invece direttamente alla locale Stazione dei carabinieri", conclude il primo cittadino.