Il 18 settembre le cresime per i ragazzi a Vado Ligure e Savona

Domenica 18 settembre monsignor Calogero Marino amministrerà il sacramento della confermazione, meglio noto come "cresima" e che esprime la discesa dello Spirito Santo sui credenti tramite l’imposizione delle mani da parte del vescovo.

Alle 11 la celebrazione si terrà nella Chiesa Nostra Signora Regina della Pace a Vado Ligure per i ragazzi delle parrocchie delle frazioni Valle di Vado (N. S. Regina della Pace) e Segno (San Maurizio), entrambe rette da don Giuseppe Ippolito. Alle 18 sarà la volta di San Paolo Apostolo in Savona per quelli della comunità guidata da don Angelo Magnano.

Il termine "confermazione" proviene dal latino “confirmare”, che significa “rendere stabile” o “rafforzare”. Il Catechismo della Chiesa cattolica afferma infatti che la confermazione apporta una crescita e un approfondimento della grazia battesimale e insieme al battesimo e all’eucaristia costituisce “un tutto unitario”. Senza la cresima e l’eucaristia il battesimo “è certamente valido ed efficace ma l’iniziazione cristiana rimane incompiuta”.