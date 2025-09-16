L’altarese monsignor Pioppo nominato nunzio apostolico in Spagna e nel Principato di Andorra

Papa Leone XIV ha nominato nunzio apostolico in Spagna e nel Principato di Andorra monsignor Piero Pioppo, arcivescovo titolare di Torcello.
Originario di Altare, è stato ordinato sacerdote nel 1985, incardinato nella diocesi di Acqui Terme. Dal 1993 presta servizio nella diplomazia vaticana, dove ha maturato una lunga esperienza internazionale ricoprendo incarichi di rilievo in diversi Paesi.
Negli ultimi anni ha svolto l’incarico di nunzio apostolico in Indonesia e presso l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN).