Cairo, 80 nuove piante lungo viale Vittorio Veneto e la pista ciclabile adiacente

Questa mattina a Cairo Montenotte è iniziato un importante intervento di riqualificazione urbana: la piantumazione di 80 nuove piante lungo viale Vittorio Veneto e la pista ciclabile adiacente. L’iniziativa, volta a migliorare l’estetica e la sostenibilità della città, risponde anche alle preoccupazioni della comunità in seguito al recente abbattimento di alcuni alberi.

In particolare, quest’anno, a seguito di una perizia fitostatica, sono stati abbattuti 20 tigli lungo il viale. Per sostituirli, sono state piantate altrettante nuove essenze, garantendo così la continuità del verde urbano. "A queste si aggiungono 11 alberi piantati per reintegrare quelli che, nei decenni passati, erano stati rimossi in silenzio e senza alcuna perizia", sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione.

Le restanti 49 piante sono state collocate lungo la pista ciclabile, con l’obiettivo di valorizzare il percorso, migliorarne l’ombreggiatura e rendere più piacevole la fruizione per pedoni e ciclisti. La scelta delle essenze è stata effettuata tenendo conto del clima locale e della capacità di favorire la biodiversità urbana, in un intervento pensato non solo per il presente, ma anche per il futuro della città.