Servizi Ambientali, approvato il il bilancio 2021: utile di 15mila euro

"Nella mattinata di mercoledì 14 settembre, l’assemblea dei soci di Servizi Ambientali ha approvato il bilancio 2021 e provveduto a rinnovare le cariche sociali. Dopo due esercizi finanziari consecutivi in cui si registravano perdite di circa mezzo milione di euro, il bilancio 2021 è stato chiuso in positivo seppur di soli 15 mila euro

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’operato del CdA - dichiarano il sindaco di Loano Luca Lettieri e il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, soci detentori delle quote maggioritarie di Servizi Ambientali - Il cambio di passo è stato evidente, grazie a interventi incisivi e strutturali si è riusciti a invertire la tendenza negativa del recente passato e il miglioramento è confermato anche dal buon andamento della semestrale di bilancio che vede utili per circa 45 mila euro, ciò consentirà di avere gli strumenti necessari per perseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi strategici della società”.