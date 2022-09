Albisola, scontro auto moto, 2 feriti al San Paolo, un ragazzo in codice rosso

Incidente stradale ad Albisola Superiore questo pomeriggio, tra via Casarino e la via Aurelia.

Un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 21 anni, entrambi in sella alla stessa moto, sono rimasti vittime di uno scontro con un’auto. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.20 e immediatamente la macchina del pronto intervento si è mobilitata.

Sul posto le ambulanze della Croce Oro Mare di Albisola che hanno trasportato il giovane uomo in codice rosso e la ragazza in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Secondo quanto riferito, la ragazza non versa in condizioni gravi e il ragazzo non è in pericolo di vita.