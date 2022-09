Lutto a Carcare: è mancato Enrico Contu detto "Ziarino", tra i fondatori dell'Asd Biliardo locale

Carcare piange Enrico Contu, detto "Ziarino", mancato all'età di 71 anni. Ex consulente aziendale, tra i fondatori, nonché vice presidente, dell'Asd Biliardo Carcare.

Persona molto attiva e ben inserita nel tessuto del paese, alla passione per il biliardo associava quella per la scrittura con tre volumi redatti sulla storia di Carcare. Uno di questi è stato presentato recentemente in occasione del 400° anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie.

L'ultimo saluto questa mattina alle ore 11 presso il cimitero di Carcare.