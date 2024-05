Tenta di scippare una coppia, poi aggredisce e minaccia i poliziotti: 30enne arrestato a Savona

Nella giornata di ieri, a Savona, il personale delle Volanti ha tratto in arresto un trentenne straniero, con precedenti, con l’accusa di minaccia e resistenza, nonché lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. L'operazione rientra nell'ottica della costante attenzione alla prevenzione e al controllo del territorio attuata dal Questore.

I poliziotti sono intervenuti in corso Ricci per la segnalazione di una rapina ai danni di una coppia da parte di uno straniero, poi dato alla fuga. Giunti sul posto, gli agenti, dopo aver sentito immediatamente le vittime, si sono messi alla ricerca dell'aggressore, rintracciandolo poco dopo in piazza del Popolo, riconosciuto grazie alle descrizioni delle vittime e dei testimoni.