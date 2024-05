Climber precipita durante una scalata sul Monte Sordo, a Perti: attivati i soccorsi

Ingente mobilitazione di soccorsi intorno alle 13 odierne nell'entroterra di Finale Ligure, nella frazione di Perti, luogo decisamente frequentato dagli amanti dell'outdoor in queste settimane primaverili, per una climber precipitata per cinque metri senza toccare però terra durante una scalata lungo la parete Pilastro di Mu, nei pressi del Monte Sordo.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le conseguenze per la vittima, una giovane donna di origine straniera: la donna non era però in condizioni critiche ed è così stata trasferita al Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti. Nell'incidente è rimasta coinvolta una seconda persona, un uomo accompagnato sempre dal personale di soccorso intervenuto sulla strada e quindi alla propria auto.