Elezioni 2022, Piana (Lega): "Priorità alla Liguria, sblocchiamo le infrastrutture"

"Sì a una vision unitaria e dinamica per il Paese. Il centrodestra e la Lega non vogliono dare corda a chi filosofeggia a vuoto sulle grandi opere. Pd e M5S hanno stoppato i lavori della Gronda. Il risultato? L'immobilismo che ci autoisola e l'aumento dei costi. Non vogliamo dare risposte alle carenze infrastrutturali della Liguria? Il Modello Genova dell'emergenza non ci ha insegnato nulla? Gronda, Terzo Valico, alta velocità, Aurelia bis, Tenda, raddoppio Genova Ventimiglia per noi della Lega sono le risposte. Io credo nel mio territorio, tutti insieme il 25 settembre mandiamo a casa chi temporeggia sulla pelle dei liguri".

Lo dice in una nota il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana (Lega).