Vaccinazione anti Covid, Damonte Prioli (Asl2): “Non bisogna mollare la guardia” (VIDEO)

“Non bisogna mollare la guardia, abbiamo tenuto aperto gli hub per consentire ai nostri cittadini di venire a fare la vaccinazione”.

Tiene alta l’attenzione il direttore generale dell’Asl2 Marco Damonte Prioli in vista dell’arrivo del periodo autunnale e con una campagna vaccinale anti Covid per la quarta dose (dal 19 luglio somministrazione aperta per cittadini over 60 e fragili) che stenta a decollare.

“In questo momento negli ospedali di Savona e Albenga sono presenti 30 ricoverati ed è la dimostrazione è che la vaccinazione ha funzionato, anche nel picco che c’è stato in questa primavera abbiamo raggiunto un numero di posti letto occupati che è stato nettamente inferiore rispetto alla prima ondata pandemica” ha continuato Prioli.

“L’obiettivo è di convivere con la pandemia e il contagio zero sappiamo che è impossibile. Siamo in un passaggio da una fase pandemica ad una endemica e infatti è vero che anche nei mesi scorsi, quando assistevamo ad un alto numero di contagi, la pressione sui nostri ospedali era assolutamente sotto controllo - ha continuato il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa in visita all’ospedale San Paolo di Savona e al Palacrociere - Tutto questo grazie alla campagna vaccinale e al grande senso di responsabilità dei cittadini, ovviamente dobbiamo continuare a veicolare un messaggio di fiducia nei confronti della scienza e dire che il vaccino ci protegge dalle conseguenze gravi della malattia”.