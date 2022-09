Il sindaco Russo ai savonesi: “Disegniamo insieme il futuro di Palazzo della Rovere, cittadini protagonisti con FronteSpazio”

Il Comune, attraverso le parole del sindaco Marco Russo, rinnova l'invito ai cittadini a prendere parte a FronteSpazio, il percorso partecipativo pensato per coinvolgere la città sul futuro di Palazzo della Rovere.

“I cittadini e le loro idee - dice - saranno protagonisti di FronteSpazio, la nuova storia per Palazzo della Rovere che si trasforma per diventare uno spazio ibrido e flessibile, in grado di aprirsi alle esigenze della cittadinanza, dove eventi e servizi innovativi coesisteranno con le tradizionali funzioni di biblioteca. Ecco perché la partecipazione dei cittadini-attori e futuri utenti è importante”.

Il funzionamento del percorso verrà illustrato domani sera, venerdì 30 settembre alle 18, proprio nel cortile di Palazzo della Rovere. Sarà l'occasione per conoscersi, per avere informazioni sul restauro e sul progetto partecipativo. Ci sarà poi tempo per chiacchierare, ascoltare musica jazz, approfittando, per chi lo vorrà, di un angolo allestito dall'associazione Passo a Passo dedicato agli aperitivi.

“La costruzione di questo nuovo polo culturale – sottolinea l'architetto Andrea Canziani del Ministero della Cultura – è cofinanziata dal Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali del Ministero e i laboratori sono parte delle Giornate Europee del Patrimonio dedicate quest'anno al tema 'Patrimonio culturale sostenibile: un'eredità per il futuro' che riprendono lo slogan europeo 'Sustainable Heritage', scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, e lo ampliano con una riflessione sul patrimonio culturale come eredità per le generazioni future”.

Tutti possono partecipare ai laboratori che partono sabato 1 ottobre alle 9, sempre nel cortile di Palazzo Della Rovere: ogni cittadino o cittadina che sia interessata a confrontarsi e sognare il futuro di questo luogo ricco di storia e di cultura può iscriversi online a QUESTO INDIRIZZO oppure potrà farlo dal vivo, fino a sabato alle 9, in uno dei banchetti allestiti allo scopo dentro Palazzo Della Rovere.

I temi su cui i savonesi potranno esprimersi sono tre: che identità dovrà avere Palazzo Della Rovere? Che servizi vorrei trovare in questo polo culturale? Che palinsesto culturale organizzare durante la fase del cantiere?

Rispondere a queste domande partecipando a uno dei tre tavoli pubblici significa esprimersi su come rendere Palazzo della Rovere un polo culturale “vivente”, dove tutti possono entrare facilmente, senza pregiudizi, senza barriere psicologiche, fisiche o culturali. Un polo socio/culturale che deve diventare un primo accesso agli altri luoghi culturali della città, un luogo che deve essere capace di dialogare con tutti gli interlocutori, sociali, educativi e culturali del territorio con i quali scrivere la nuova storia di questo bellissimo luogo.