Pulizia torrente Letimbro e rii a Savona, Russo respinge al mittente gli attacchi: "Si fa leva sulla legittima preoccupazione della popolazione"

Si accende in consiglio comunale la discussione sulla pulizia del torrente Letimbro e dei rii comunali.

Tre le interpellanze che sono state presentate dai consiglieri della Lega Maurizio Scaramuzza e Toti per Savona Pietro Santi e Fabio Orsi (insieme ai consiglieri Lega, Fdi, Schirru Sindaco, M5S e Andare Oltre) che hanno puntato il dito contro l'amministrazione per i ritardi negli interventi. Accuse smentite al mittente dal sindaco Marco Russo.

"Lamento un certo ritardo perché siamo a fine settembre e i lavori più importanti non sono ancora iniziati. Al 12 settembre negli uffici della Regione non erano giunti progetti per gli interventi in alveo, un fatto abbastanza grave - ha detto Santi - Arrivare a fine mese in questa situazione è molto pericoloso".

"Al 19 di settembre non si aveva contezza di nessun tipo di intervento da parte dell'amministrazione per la messa in sicurezza e pulizia dei rii. Laddove fossero invocati ritardi, lentezze da parte della Regione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica avanzavamo anche l'ipotesi dell'esercizio del potere di ordinanza come compete al sindaco in quanto essi mirano alla sicurezza e salute pubblica" precisa Orsi.

"Resto esterrefatto. Gli interventi di manutenzione annuale avvengono sempre in questo periodo, l'anno scorso sono iniziati il 17 settembre e quando è avvenuta l'alluvione erano ancora in corso - la risposta del sindaco Russo - Questo avviene, non perché ci sia stato un ritardo, ma perché deve avvenire in questo periodo, dopo l'estate a vegetazione ferma è possibile entrare in alveo, verificare la situazione e formulare la progettazione più idonea al momento sule base delle risorse economico finanziarie che normalmente su indicazione della Regione vengono definite intorno a giugno-luglio".

"Non cadete dalle nuvole, dovreste aver governato per 5 anni e questo è l'iter che si è sempre seguito. Gli interventi annuali avvengono in una condizione migliore perchè noi abbiamo effettuato dopo l'alluvione dei lavori in alveo che hanno determinato delle condizioni di partenza migliori rispetto ad un anno fa. La situazione è sotto controllo e dispiace che si aizzino queste polemiche facendo leva sulla legittima preoccupazione della popolazione, brutto che si giochi su questo, infilando informazioni false" continua il primo cittadino savonese.

"Si può concepire diversamente questo sistema alla luce dei mutamenti climatici? Bisogna preoccuparsene e infatti abbiamo avviato una programmazione con la fondazione Cima sia per quanto riguarda gli interventi strutturali laddove ci saranno le risorse sia per le azioni di protezione civile" ha concluso Russo.

"Durante il mio assessorato, i progetti sono sempre stati inviati alla Regione Liguria entro il 20-25 di agosto" ha risposto Santi.