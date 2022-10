Celle, via ad un progetto per la realizzazione di nuovi spogliatoi nel campo a 7 alla Natta

La Giunta del comune di Celle ha approvato gli studi di fattibilità tecnico economica per interventi sull'impiantisca sportiva i quali saranno presentati alla Regione Liguria.

L'amministrazione sta infatti lavorando per un progetto per la realizzazione di nuovi spogliatoi, lato monti, per il campo da calcio a 7 presente dietro le tribune dello stadio Olmo-Ferro destinato alle partite del settore giovanile.

"L’obiettivo dell’intervento è l’adeguamento ed il potenziamento del polo sportivo comunale alle esigenze funzionali e normative CONI per l’utilizzo degli impianti sportivi - dicono dal comune - Il complesso sportivo Olmo -Ferro è stato oggetto in particolare negli ultimi anni ad un importante serie di miglioramenti che hanno interessato il rifacimento del campo di calcio a 11 e a 7 con una nuova pavimentazione sintetica ed il rifacimento della pista di atletica leggera. Tali interventi sono tesi a soddisfare una domanda fortissima ed in ulteriore crescita costituita da alcune migliaia di sportivi ed agonisti l’anno in questo importante impianto".

"E’ evidente quindi l’intenzione di garantire sia alla popolazione stabilmente presente in Comune, sia all’insieme degli ospiti turisti le condizioni ideali per praticare sport in condizioni di massima performance come si addice ad un polo già sede di gare" puntualizzano dall'amministrazione comunale.

Il costo complessivo dell'intervento si attesta sui 409mila 576 euro.