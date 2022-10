Perché possono essere utili le carte di credito per minorenni?

Come funzionano le carte per minorenni? Quando sono consigliate?

Le carte di credito sono ormai diventate un must in quasi tutte le famiglie. Il contante sta lasciando sempre più il posto a questo metodo di pagamento che offre maggiore versatilità e sicurezza. La pandemia non ha fatto altro che accelerare questo inevitabile processo. È stata infatti abbattuta ogni diffidenza verso l’utilizzo delle carte di pagamento, soprattutto per effettuare degli acquisti online.

A questo punto alcuni potrebbero chiedersi qual è il motivo per fornire ai propri figli minorenni una carta di pagamento, ed in cosa questi strumenti differiscono rispetto a quelli utilizzati dagli adulti.

Caratteristiche delle carte per minorenni

Innanzitutto non tutte le carte di pagamento possono essere intestate a dei minori, ma solamente alcune. Qui puoi trovare un elenco di carte per minorenni.

In linea di massima queste carte contemplano le stesse caratteristiche e funzioni delle altre, con alcune limitazioni.

Si tratta infatti di carte ricaricabili, delle prepagate. Hanno un limite di utilizzo, una soglia per le spese e per i prelievi, più bassi rispetto alle carte normali, e questo per evitare che l’adolescente o il ragazzo spenda più del dovuto.

In quali circostanze può rivelarsi utile fornire una carta di pagamento simile?

Quando sono utili

Un ragazzo che deve viaggiare, ad esempio per una gita scolastica, eviterà di portare con sé troppi contanti. Con una carta per minorenni potrà girare in tranquillità, effettuare gli acquisti di cui ha bisogno e, in caso di necessità, prelevare solamente una certa quantità di contante. E se dovesse rivelarsi necessario può ricaricare il saldo in men che non si dica.

Un altro vantaggio risiede nel fatto che in questo modo il ragazzo potrà imparare a gestire i propri risparmi, creandosi un salvadanaio virtuale. Educare un minore ad un utilizzo oculato del denaro è importante per evitare che sperperi tutti i suoi soldi per acquisti futili.

Grazie a questo sistema, inoltre, un genitore potrà tenere costantemente sotto controllo il modo in cui suo figlio utilizza il denaro. Potrà infatti verificare dall’app della carta i pagamenti e gli acquisti effettuati, oppure impostare delle notifiche per ogni acquisto.

Si sa, ogni ragazzo ha le proprie caratteristiche, ma prima o tardi tutti dovranno imparare a gestire il denaro. Con una carta di pagamento il genitore potrà accompagnare in modo graduale suo figlio verso questa consapevolezza.

Come si ottiene

Per ottenere una carta per minorenni il genitore dovrà presentare il proprio documento di identità presso l’ente che fornisce la carta. Trattandosi di carte prepagate, non ci sono particolari difficoltà legate al loro rilascio.

Possiamo pertanto dire che si tratta di una scelta ottimale per i ragazzi che devono fare viaggi, soprattutto all’estero. Sono inoltre perfette per aiutare il ragazzo a gestire la propria paghetta senza rischiare che sperperi l’intera somma disponibile. Offrono inoltre un certo controllo ai genitori, che possono essere costantemente informati sul modo in cui viene utilizzata la carta.