"Al di là dell'ombra". L'ex sindaco di Genova e magistrato Adriano Sansa col suo romanzo alla Ubik di Savona

“Mi piace quella foto dove chini leggermente la testa e mi sorridi appoggiata sull’erba chi sa dove avvolta nella gonna profumata e circondata d’aria, i tuoi compagni contenti di servirti da corona ignara tu com’eri di te stessa. Siete fermi così, salvi nel tempo ma separati da un vetro feroce in cieli inaccessibili per sempre...”

Nuovo toccante libro di poesie per Adriano Sansa, nella sua vita professionale noto magistrato nonché ex sindaco di Genova dov'è stato anche presidente del Tribunale per minorenni, che sarà presentato alla Ubik di Savona il prossimo giovedì 6 ottobre a partire dalle 18 con l'introduzione dello scrittore Silvio Riolfo Marengo.

Sansa ha anche avuto incarichi in Amnesty International, Terre des hommes e Associazione Gigi Ghirotti.

Angelo Barile aveva salutato nel 1967 l'esordio di Adriano Sansa riconoscendogli "una ricca vena inventiva, che si direbbe connaturata al suo ingegno tanto gli è propria", mentre Giorgio Manacorda nell'introduzione all'"Annuario di Poesia"(Castelvecchi, 1995) afferma che Sansa entra "autorevolmente nella letteratura italiana" con un vero e proprio canzoniere.